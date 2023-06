Cruzeiro x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Cruzeiro e São Paulo se enfrentam hoje, sábado, 24 de junho (24/06), pela 12ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 21 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada Sportv e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Na última rodada, o São Paulo venceu o Athletico-PR por 2 a 1, com gols de Luciano e Gabriel Neves. Com o resultado, a equipe pulou para a sétima colocação no Campeonato Brasileiro, perto da zona de classificação para a Libertadores, com 18 pontos.

O Cruzeiro, por sua vez, perdeu para o Fortaleza por 1 a 0. Assim, a equipe está na 12ª colocação, com 14 unidades. (Com Gazeta Esportiva)



Cruzeiro x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV : canal de TV fechada

: canal de TV fechada Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Cruzeiro x São Paulo

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Neris e Marlon; Filipe Machado, Neto Moura e Mateus Vital; Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto.

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson e Rodrigo Nestor; Wellington Rato, Luciano e Calleri.

Quando será Cruzeiro x São Paulo

Hoje, sábado, 24 de junho (24/06), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Cruzeiro x São Paulo

Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)