Penta em 2002, Denilson critica espera da CBF por Ancelotti: "Passando vergonha"

Treinador do Real Madrid tem contrato até junho de 2024 e só deverá iniciar o trabalho à frente do time canarinho no segundo semestre do ano que vem

O pentacampeão do mundo Denilson não teve papas na língua ao opinar sobre a decisão da CBF de esperar por Carlo Ancelotti para assumir o comando da seleção brasileira. O treinador do Real Madrid tem contrato até junho de 2024 e só deverá iniciar o trabalho à frente do time canarinho no segundo semestre do ano que vem, algo que, para o ex-atacante, é inconcebível.

“A gente está passando vergonha, para falar a verdade. O comportamento que a CBF está mostrando parece falta de conhecimento com a questão do futebol. Há muito tempo perdemos o respeito no cenário mundial devido a esse tipo de comportamento”, disse.

Para o ex-atacante, o ideal seria a seleção brasileira contar com um treinador desde o início do ciclo para a próxima Copa do Mundo. Considerando que Ancelotti assumirá o comando faltando dois anos para o início do torneio, todo o processo terá de ser acelerado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A gente sabe que é muito difícil um treinador iniciar um ciclo de Copa do Mundo e chegar na Copa do Mundo, mas era importante a gente estar com um treinador. Recentemente fizemos dois jogos, contra Guiné, que é uma seleção frágil, e Senegal, que tem a maioria de seus jogadores atuando na Europa, e acabamos sofrendo, não jogamos bem. Agora é esperar. Um ano e meio para o Ancelotti chegar para dirigir a Seleção Brasileira. Não sei se haverá tempo hábil para montar um elenco, um conjunto que tenha sintonia para chegar na Copa do Mundo”, prosseguiu.

Ao ser questionado sobre quem deveria assumir a Seleção Brasileira durante esse período em que Carlo Ancelotti seguirá à frente do Real Madrid, Denilson não teve dúvidas.

“Eu acho que Dorival Júnior ou Fernando Diniz. Acho que o Dorival está na frente, caso a opção seja um treinador brasileiro”, concluiu.