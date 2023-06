Torcida do Santos atira rojões em campo e jogo contra o Corinthians é encerrado

Torcida santista decidiu protestar antes do apito final por conta da derrota parcial do Peixe por 2 a 0

O clássico entre Santos e Corinthians foi interrompido, por volta dos 40 minutos do segundo tempo, por conta de fogos atirados no gramado da Vila Belmiro. A torcida santista decidiu protestar antes do apito final por conta da derrota parcial do Peixe por 2 a 0.

Com o clima hostil, os jogadores do Corinthians voltaram ao vestiário, enquanto os atletas do Peixe ficaram no circulo central do gramado. O árbitro Leandro Pedro Vuaden encerrou a partida mais cedo.

Os fogos arremessados levantaram muita fumaça no campo e, durante os protestos, a torcida santista gritou em coro contra o presidente Rueda, os jogadores do Alvinegro Praiano e o técnico Odair Hellmann.

O Corinthians fez 2 a 0 com gols de Yuri Alberto e Ruan Oliveira, ambos no primeiro tempo. O Santos em nenhum momento esboçou reação para empatar ou virar o confronto.