Presidente do São Paulo dispensa interesse da CBF em Dorival: "Veste preto, vermelho e branco"

A seleção brasileira busca um técnico para repor a saída de Tite após a última Copa do Mundo. Atual campeão da Libertadores e hoje comandante do São Paulo, Dorival Jr. é um dos nomes ventilados para assumir o cargo da CBF, que também cogita estrangeiros.

Em entrevista ao canal CNN, o presidente do São Paulo, Julio Casares, deu a entender que Dorival Jr. seguirá como técnico do São Paulo até o fim de seu contrato, apesar de um suposto interesse da Seleção Brasileira.

"A seleção de Dorival veste preto, vermelho e branco", respondeu Casares ao programa Esportes S/A, da CNN Brasil, deste domingo.

Contratado em abril, Dorival está prestes a completar dois meses no comando do São Paulo. Neste período, o treinador dirigiu o tricolor paulista em 15 partidas, tendo conquistado oito vitórias, cinco empates e duas derrotas. Seu contrato é válido até o fim de 2024.

Além do bom começo no São Paulo, outro trabalho recente que credenciou Dorival Jr. como um possível nome para assumir a Seleção Brasileira foi no comando do Flamengo, em 2022. Com a equipe rubro-negra, o técnico levantou as taças da Libertadores e Copa do Brasil.

Entretanto, o favorito para assumir o cargo é Carlo Ancelotti, do Real Madrid. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, já revelou que o treinador italiano é o principal alvo da Seleção e toparia esperar o fim do contrato com o clube espanhol, que se encerra em junho de 2024.

"Nós temos ele (Ancelotti) como um dos melhores treinadores de futebol do mundo. Não só por ser um vencedor em tudo aquilo que ele tem se colocado, mas ele também é, conforme as palavras de todos os atletas que jogam com ele, é a pessoa mais ideal, que gostariam de estar treinando de estar treinando e aprendendo com ele. É um grande gestor de grupos", declarou o dirigente da CBF.