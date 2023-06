Brasileirão Feminino: São Paulo busca empate contra Palmeiras; Santos e Ferroviária vencem

A Série A1 do Brasileirão feminino teve três dos quatro jogos de ida das quartas de final disputados neste domingo, 18. O São Paulo buscou o empate em 1 a 1 diante do Palmeiras, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP). O Santos, por sua vez, largou em vantagem ao vencer o Flamengo por 3 a 1, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Já a Ferroviária derrotou o Internacional, no estádio Centenário, em Caxias (RS).



Nesta segunda-feira, 19, acontece o outro jogo desta fase da competição. Corinthians e Cruzeiro iniciam suas batalhas em busca de uma vaga nas semifinais. O duelo terá início às 20 horas, no estádio Soares de Azevedo em Muriaé, no interior de Minas Gerais.



Palmeiras sai na frente, mas São Paulo busca empate



Mesmo sem o apoio de sua torcida, o Verdão começou melhor o jogo, ocupando o campo de ataque e dando trabalho para a defesa Tricolor. Com quatro minutos, Letícia cabeceou com perigo, mas a bola saiu pela linha de fundo. A primeira chegada do São Paulo foi de Dudinha, de dentro da área. O São Paulo chegou a abrir o placar aos 16, com Naná, mas foi assinalado impedimento.



Quando o Tricolor conseguia equilibrar as ações na partida, Letícia colocou o Palmeiras em vantagem. Após cobrança de escanteio de Andressinha, Carlinha saiu mal do gol e a atacante aproveitou para cabecear e abrir o marcador. Pouco depois, as Palestrinas tentaram o segundo, mas a camisa 19 não alcançou o cruzamento. Com domínio alviverde, Gláucia chutou de fora da área, porém Amanda fez defesa tranquila.



A partir da metade do segundo tempo, o Tricolor passou a assumir as ações ofensivas da partida. O time levou perigo com Mimi e Amanda Gutierres, que ficou na cara do gol, mas em posição de impedimento. Fe Palermo quase deixou tudo igual aos 30 minutos. Ela recebeu livre na área, finalizou e viu a bola desviar na defesa palmeirense.



Nos minutos finais, o Tricolor pressionou e depois de parar na goleira Amanda conseguiu empatar aos 44 minutos com Maressa, que fez valer a “Lei do ex”, “da ex”, neste caso. Após erro na saída de bola palmeirense, Maressa ficou com a bola na área e deixou tudo igual na disputa. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, dia 25, no Allianz Parque, às 10 horas.



Santos bate o Flamengo no Rio e abre vantagem



Logo aos três minutos de jogo, Yaya abriu o placar para as visitantes. Ketlen pegou o rebote da goleira após chute à queima roupa dentro da área e rolou para a meio-campista, que só precisou colocar dentro das redes.



As mandantes empataram aos 39 minutos da etapa inicial. Leidi recebeu cruzamento de Rayanne na pequena área e não teve dificuldades para deixar tudo igual.



Na etapa complementar, o Santos voltou a ficar na frente. Com 27 minutos, Ketlen cruzou na medida para Cristiane cabecear e estufar as redes. Não demorou para as Sereias da Vila ampliarem. Aos 33, Thaisinha aproveitou a sobra após vacilo da arqueira e anotou o terceiro.



O jogo de volta está marcado para o próximo domingo, às 10 horas, na Vila Belmiro. O Alvinegro Praiano pode perder por até um gol de vantagem para confirmar a vaga nas semis.



Ferroviária bate o Inter e larga na frente



As donas da casa assumiram o controle desde o início do duelo e tiveram boas chances no primeiro tempo, mas pararam na goleira Luciana. No entanto, as paulistas também obrigaram Gabi Barbieri a fazer duas defesas importantes.