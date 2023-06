Após saída de Benzema, Real Madrid anuncia Joselu como novo centroavante

Atleta chegou à equipe vindo do Espanyol em um empréstimo de um ano com opção de compra ao fim

Ainda buscando novos nomes para o ataque, o Real Madrid confirmou mais um reforço nesta segunda-feira, 19. Trata-se do centroavante Joselu, que chegou à equipe vindo do Espanyol em um empréstimo de um ano com opção de compra ao fim.

O jogador de 32 anos já teve uma passagem pelo time B do Real Madrid no início de sua carreira, mas rodou por clubes da Alemanha, Inglaterra e Espanha antes de voltar ao clube. Joselu chamou a atenção dos merengues pelo seu desempenho no último Campeonato Espanhol, marcando 16 vezes em 34 jogos.

Seus gols pelo Espanyol, que acabou rebaixado para a segunda divisão, levaram o atacante a fazer sua estreia pela Espanha em março deste ano. Joselu também integrou o elenco campeão da Liga das Nações da Uefa no último domingo, em final contra a Croácia.

Apesar de faltar muito tempo para o fim da janela de transferências, esse pode ter sido o último reforço do Real Madrid para o setor ofensivo. O presidente Florentino Pérez chegou a afirmar recentemente que o clube não estaria negociando por mais nomes para o restante da temporada.

A chegada de um outro atacante de peso se deve a saída do francês Karim Benzema. O ex-camisa 9 do Real deixou o time depois de receber uma proposta milionária do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Além de Joselu, a equipe de Madrid conta com Vinicius Jr, Rodrygo e Brahim Díaz para atuarem mais avançados.