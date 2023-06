Gabriel Veron sofre lesão em jogo contra cearenses em férias no Brasil e perde prêmio de R$ 50 mil

O atacante Gabriel Veron teve uma noite para esquecer. O ex-jogador do Palmeiras machucou a virilha enquanto disputava um desafio de X2, jogo de 2 contra 2, em Assu, cidade onde nasceu no Rio Grande do Norte. Para piorar, o jogador do Porto e seu parceiro de equipe perderam R$ 50 mil, prêmio dado ao time que venceu o duelo.

Veron jogou ao lado de André Peres, representando o Rio Grande do Norte. A dupla enfrentou DVD e Gabriel Jesus, que não é o do Arsenal, ambos do Ceará. O jogador do Porto foi driblado e se lesionou ao tentar evitar o chute do adversário. Sem condições de retornar ao campo, o atleta viu seu time perder por 3 a 1. O jogo foi encerrado justamente pela contusão do ex-Palmeiras, que não se recuperou. O torneio foi promovido pela página "Vem Pra Emboscada".

Segundo o jornal A Bola, o caso gerou um desconforto na equipe portuguesa, já que o atleta de 20 anos estava jogando em um gramado sintético irregular e envolveu dinheiro no torneio. Veron será submetido a exames nesta quinta-feira, 15, para avaliar a gravidade da lesão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar da saúde do brasileiro ser a prioridade, o jornal relata que ele dificilmente vai escapar de uma conversa com Sérgio Conceição, comandante do Porto, para ser repreendido pelo acontecimento. O ponta também deve levar uma multa do clube. O ex-Palmeiras está de férias desde o fim da temporada europeia. Ele tem contrato com o Porto até junho de 2027.

Gabriel Veron saiu do Palmeiras rumo ao Porto em junho de 2022. Apesar de sua contratação ter sido rodeada de muito expectativa, o jovem não conseguiu brigar por uma vaga no time titular e fez só um gol em 27 partidas.

Com Gazeta Esportiva