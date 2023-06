Manchester City x Inter: onde assistir ao vivo ao jogo - Champions League

A final da Champions League da temporada 2022/23 será disputada entre Manchester City e Inter de Milão, hoje sábado, 10 de junho de 2023 (10/06/23). O jogo acontecerá às 16 horas (horário de Brasília) no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.

Premiação da Champions League 2023: CONFIRA quanto ganha o campeão?

O Manchester City, campeão da Premier League e treinado por Pep Guardiola, está na sua segunda final da competição e busca o primeiro título. Já a Inter de Milão tenta sua terceira conquista da competição, que não vem desde 2010.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Manchester City x Inter de Milão: onde assistir ao vivo ao jogo?

A grande final pode ser acompanhada na TV aberta no canal SBT. E no canal fechado, a partida será transmitida pelo canal TNT. Manchester City x Inter de Milão também poderá ser assistido pelo streaming no HBO Max.

O jogo poderá ser acompanhado ainda diretamente das grandes telas do cinema. Ao todo quatro empresas farão a transmissão da partida por várias cidades em todo o Brasil para o jogo mais importante do futebol europeu no ano.

Jogos hoje (10/06/23) ao vivo de futebol: CONFIRA onde assistir e horário