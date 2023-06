Esportes do POVO ao vivo: Fortaleza está nas oitavas da Sula; Ceará se prepara para enfrentar CRB

A edição desta sexta-feira, 9, do programa Esportes do POVO traz as novidades da preparação de Fortaleza e Ceará para os próximos jogos. O Leão encara o líder da Série A, o Botafogo, neste sábado, 10, no Rio de Janeiro. Já o Alvinegro do Porangabuçu enfrenta o CRB no Castelão, no mesmo dia, em duelo válido pela Série B. Comenta ainda sobre a classificação do Tricolor do Pici para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Assista ao vivo o Esportes do POVO desta sexta-feira, 9, a partir das 11 horas:





