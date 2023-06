Nacional x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Nacional e Internacional se enfrentam hoje, quarta, 07 de junho (07/06), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu (URU), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal do serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para a partida, o técnico Mano Menezes não conta com o zagueiro Nico Hernández, que assumiu a titularidade nos últimos quatro jogos do Colorado, mas está suspenso por ter sido expulso na rodada passada. Com isso, Rodrigo Moledo deve completar a dupla de zaga ao lado de Vitão.

Além disso, John, que não pôde entrar em campo no empate contra o Santos, no último sábado, por questões contratuais, retorna à titularidade no gol. Já o volante Rômulo, figurante entre os onze iniciais nos últimos cinco compromissos, deve seguir no time titular, assim como o centroavante Luiz Adriano, que balançou as redes duas vezes nas últimas três partidas.

Pelo lado do Nacional, os desfalques são o lateral Cándido e o meia Pereiro - ambos estiveram em campo no primeiro encontro entre os clubes, no empate em 1 a 1, no Beira-Rio. Portanto, Almeida e Fagúndez devem ser os substitutos. (Com Gazeta Esportiva)



Nacional x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: serviço de streaming

Copa Libertadores 2023 - Nacional x Internacional

Escalação provável

Nacional

Rochet; Lozano, Noguera, Polenta e Almeida; Yonathan Rodríguez e Diego Rodríguez; Trezza, Zabala e Fagúndez; Ramírez.

Internacional

John; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo (Mercado) e Renê; Rômulo e De Pena; Johnny, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano.

Quando será Nacional x Internacional

Hoje, quarta, 07 de junho (07/06), às 19 horas

Onde será Nacional x Internacional

Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu (URU)