Independiente Del Valle x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Independiente Del Valle e Corinthians se enfrentam hoje, quarta, 07 de junho (07/06), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no Estádio Banco Guayaquil, em Quito (EQU), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal do serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para o compromisso contra os equatorianos, o Corinthians não contará com Paulinho (ruptura de ligamento do joelho esquerdo), Cantillo (incômodo na coxa) e Gustavo Mosquito (fase final de recuperação de lesão no joelho). Em compensação, Gil volta a ser relacionado depois de cumprir suspensão no último sábado. Giovane e Guilherme Biro, que estavam com a Seleção Brasileira sub-20, voltam a ficar disponíveis.

Para o jogo contra o Timão, o técnico Martin Anselmi contará com os retornos de Faravelli e Sornoza, que não atuaram na partida disputada na Neo Química Arena, quando o Del Valle bateu o Corinthians por 2 a 1. Já como desfalques, o time não terá o lateral Béder Caicedo, o goleiro Moisés Ramírez e o atacante Kevin Rodriguez. (Com Gazeta Esportiva)



Independiente Del Valle x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: serviço de streaming

Copa Libertadores 2023 - Independiente Del Valle x Corinthians

Escalação provável

Independiente Del Valle

Pinargote; Carabajal, Schunke e García Basso; Fernández, Pellerano, Alcívar, Faravelli e Gustavo Cortez; Sornoza e Lautaro.

Corinthians

Cássio; Bruno Méndez, Gil e Murillo; Fagner, Fausto, Maycon e Matheus Bidu; Renato Augusto; Róger Guedes e Yuri Alberto.

Quando será Independiente Del Valle x Corinthians

Hoje, quarta, 07 de junho (07/06), às 19 horas

Onde será Independiente Del Valle x Corinthians

Estádio Banco Guayaquil, em Quito (EQU)