Ygor Catatau, ex-Sampaio Corrêa, é banido do futebol por esquema de manipulação

O atacante chegou a ser especulado no Ceará no início de 2023. Além dele, outros quatro atletas que jogaram no Sampaio Corrêa foram julgados e dois pegaram suspensão de 720 dias

A investigação de manipulação de jogos no futebol brasileiro segue acontecendo e, nesta terça-feira, 6, cinco ex-atletas do Sampaio Corrêa, que atuaram pelo clube durante a última temporada, foram julgados pelo STJD por suposto envolvimento no esquema. A pena mais pesada foi para o atacante Ygor Catatau, banido do futebol e multado em 70 mil reais — o atleta teve seu nome especulado no Ceará no início de 2023.

Atualmente no Sepahan, Ygor Catatau poderá seguir carreira no Irã, por enquanto, sem o efeito do banimento. Devido às regras do país asiático, o atacante não precisou prestar depoimento ao MP-GO e nem participar do julgamento no STJD. O advogado do atleta deve recorrer.

O lateral Mateusinho — também especulado no futebol cearense neste ano, mas no Fortaleza —, foi punido com 720 dias de suspensão e mais 70 mil reais. O atleta atualmente defende as cores do Cuiabá. O zagueiro Paulo Sérgio, do Operário-PR, recebeu a mesma sentença.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Companheiro de clube de Paulo Sérgio, Allan Godói foi absolvido. André Queixo, que está no Ituano, recebeu multa de 50 mil reais, mas não sofreu outras punições, como banimento ou suspensão.

Veja as punições: