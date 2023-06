Sorteio coloca Palmeiras e São Paulo frente a frente nas quartas da Copa do Brasil; veja confrontos

Esta será a segunda vez consecutiva que as equipes irão se enfrentar nesta competição. No ano passado, o Tricolor eliminou o Verdão nas oitavas de final do torneio, nos pênaltis, com direito a um jogo que contou com polêmicas de arbitragem