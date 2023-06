Santos x Newells ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Santos e Newells se enfrentam hoje, terça, 06 de junho (06/06), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV SBT, no canal de TV a cabo ESPN 4 e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para a partida, Odair tem dois desfalques certos. O lateral esquerdo Gabriel Inocêncio não está inscrito na competição e, com isso, Lucas Pires deve ficar com a vaga. Além disso, Joaquim, expulso na derrota para o Audax Italiano-CHI, cumpre suspensão - Maicon e Luiz Felipe disputam o espaço no time titular.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Caso o defensor de 29 anos seja o escolhido para completar a dupla de zaga ao lado de Messias, esta será a primeira vez que ele entrará em campo nesta temporada. A última vez que atuou foi no dia 13 de novembro de 2022, na derrota santista para o Fortaleza, pela última rodada do Brasileirão. Na ocasião, Luiz Felipe foi titular e disputou os 90 minutos. (Com Gazeta Esportiva)

Santos x Newells ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: canal de TV aberta

canal de TV aberta ESPN 4: canal de TV a cabo

canal de TV a cabo STAR+: serviço de streaming

Copa Sul-Americana 2023 - Santos x Newells

Escalações prováveis

Santos

João Paulo, Nathan, Messias, Luiz Felipe (Maicon) e Lucas Pires; Alison, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Soteldo e Deivid Washington (Marcos Leonardo).

Newells

Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Víctor Velázquez, Willer Ditta e Ángelo Martino; Juan Sforza, Iván Gómez e Cristian Ferreira; Jeremías Pérez Tica, Jorge Recalde e Ramiro Sordo.

Quando será Santos x Newells

Hoje, terça, 06 de junho (06/06), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Santos x Newells

Vila Belmiro, em Santos (SP)