LDU x Botafogo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

LDU e Botafogo se enfrentam hoje, terça, 06 de junho (06/06), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no Estádio Casa Blanca, na altitude de Quito, no Equador, às 23 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para este jogo o Botafogo tem um desfalque importante. O lateral-esquerdo Marçal, com lesão no joelho direito, fica de fora. Hugo é o mais cotado, mas o lateral-direito Rafael pode ser improvisado no setor. O meia Eduardo, poupado no fim de semana, reaparece provavelmente na vaga de Lucas Fernandes. (Com Gazeta Esportiva)

LDU x Botafogo ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: serviço de streaming

Copa Sul-Americana 2023 - LDU x Botafogo

Escalações prováveis

LDU

Alexander Domínguez, José Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez e Bryan Ramírez; Mauricio Martínez, Renato Ibarra, Ezequiel Piovi e Jhojan Julio; Alexander Alvarado e Juan Anangonó.

Botafogo

Lucas Perri, Di Plácido, Víctor Cuesta, Adryelson e Hugo (Rafael); Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Víctor Sá.

Quando será LDU x Botafogo

Hoje, terça, 06 de junho (06/06), às 23 horas (horário de Brasília)

Onde será LDU x Botafogo

Estádio Casa Blanca, na altitude de Quito, no Equador