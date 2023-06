Athletico-PR x Libertad ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Athletico-PR e Libertad-PAR se enfrentam hoje, terça, 06 de junho (06/06), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O técnico Paulo Turra não poderá contar com o atacante Pablo, que tomou o terceiro cartão amarelo contra o Galo e, portanto, cumpre suspensão automática. Ainda, o volante Fernandinho deve seguir como desfalque. O veterano segue tratamento no Departamento Médico.

A equipe brasileira chega embalada de uma vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, pelo Brasileirão, e classificação na Copa do Brasil diante da mesma equipe, mas dessa vez nos pênaltis. Já o Libertad foi derrotado pelo Cerro Porteño, por 2 a 0, no Campeonato Paraguaio. (Com Gazeta Esportiva)

Athletico-PR x Libertad ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo STAR+: serviço de streaming

Copa Libertadores 2023 - Athletico-PR x Libertad

Escalações prováveis

Athletico-PR

Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno, Fernando e Madson; Hugo Moura, Erick e Christian Cardoso; Vitor Roque, Agustín Canobbio e Tomás Cuello.

Libertad

Morínigo; Iván Ramírez, Luis Cardozo, Alexander Barboza e Camilo Mayada; Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano,William Mendieta e Adrián Alcaraz; Enso González e Alfio Oviedo.

Quando será Athletico-PR x Libertad

Hoje, terça, 06 de junho (06/06), às 19 horas(horário de Brasília)

Onde será Athletico-PR x Libertad

Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná