América-MG x Millonarios ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

América-MG e Millonarios se enfrentam hoje, terça, 06 de junho (06/06), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), às 21 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Em seu último compromisso, o América-MG venceu o Corinthians e respirou no Campeonato Brasileiro. O time permanece na zona de rebaixamento, mas está com apenas um ponto de diferença para o primeiro fora da degola, o Timão. Assim, os comandados de Vagner Mancini buscam manter o desempenho para conquistar o resultado positivo na Sul-Americana.

O Millonarios, por sua vez, está numa situação confortável no grupo. O time está na liderança, com dez pontos. Na liga nacional, os colombianos estão na liderança do Grupo B, com dez pontos, cinco de vantagem para o Boyacá Chicó, segundo colocado. (Com Gazeta Esportiva)

América-MG x Millonarios ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: serviço de streaming

Copa Sul-Americana 2023 - América-MG x Millonarios

Escalações prováveis

América-MG

Mateus Pasinato; Wanderson (Danilo Avelar), Iago Maidana, Wanderson (Ricardo Silva) e Marlon (Danilo Avelar); Lucas Kal (Breno), Juninho e Martínez (Alê) (Benítez); Everaldo (Mastriani), Felipe Azevedo e Aloísio. Técnico: Vagner Mancini.

Millonarios

Álvaro Montero; Juan P. Vargas, Elvis Perlaza, Jorge Arias e Andrés Llinás; Larry Vásques, Daniel Giraldo e Stiven Vega (Oscar Cortés); Beckham Castro, Ramiro Brochero e Luis Paredes.

Quando será América-MG x Millonarios

Hoje, terça, 06 de junho (06/06), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será América-MG x Millonarios

Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)