Alianza Lima x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Alianza Lima e Atlético-MG se enfrentam hoje, terça, 06 de junho (06/06), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER), às 21 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o confronto desta terça-feira, o técnico Eduardo Coudet terá dois reforços em relação ao time que saiu vencedor no clássico do fim de semana. Pavón e Zaracho, que estavam suspensos, voltarão ao elenco titular. Na lateral direita, Saraiva deve ser começar no lugar de Mariano, que ainda se recupera de lesão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Campeão do torneio Apertura e líder do Campeonato Peruano, o Alianza Lima ainda briga por uma vaga na próxima fase da Libertadores. A equipe está na lanterna do grupo, com 4 pontos, mas pode ultrapassar o Galo em caso de vitória. (Com Gazeta Esportiva)

Alianza Lima x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo STAR+: serviço de streaming

Copa Libertadores 2023 - Alianza Lima x Atlético-MG

Escalações prováveis

Alianza Lima

Espinoza (Saraiva); Vilchez, Zambrano, Garica e Lagos; Castillo e Ballon; Zanelatto, Cueva e Reyna; Barcos.

Atlético-MG

Éverson; Saraiva, Nathan Silva, Jemerson e Rubens; Battaglia, Zaracho, Pavón e Hyoran; Hulk e Paulinho.

Quando será Alianza Lima x Atlético-MG

Hoje, terça, 06 de junho (06/06), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Alianza Lima x Atlético-MG

Estádio Alejandro Villanueva, em Lima (PER)