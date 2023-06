Santos x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Santos e Internacional se enfrentam hoje, sábado, 03 de maio (03/06), pela nona rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na estádio Vila Belmiro, em Santos (SP), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para encerrar a fase negativa do Santos, o técnico Odair Hellmann não poderá contar com o lateral esquerdo Felipe Jonatan (recuperação de cirurgia), Bauermann (afastado), Marcos Leonardo (Seleção Brasileira sub-20), Lucas Braga (tratamento de edema na coxa direita) e Sandry (trabalhos parciais com o restante do elenco).

Para o duelo, o técnico Mano Menezes não poderá contar com o goleiro John, que ainda pertence ao Santos, o volante Gustavo Campanharo, que cumpre suspensão, o zagueiro Gabriel Mercado, em processo de transição física, e o meia Maurício, que se recupera de uma luxação no ombro direito.

Bustos, recuperado de uma entorse no tornozelo direito, e Luiz Adriano, fora da partida contra o Coelho devido ao protocolo de concussão, voltam a ficar à disposição do treinador. (Com Gazeta Esportiva)



Santos x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Santos x Internacional

Santos

João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Deivid Washington e Soteldo.

Internacional

Keiller, Bustos, Vitão, Nico Hernandez e Renê; Matheus Dias (Baralhas), Johnny, Pedro Henrique (Carlos de Pena), Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano.

Quando será Santos x Internacional

Hoje, sábado, 03 de maio (03/06), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Santos x Internacional

Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)