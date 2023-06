Esportes do POVO ao vivo: Fortaleza vence, mas é eliminado; Ceará nunca perdeu para Chape em casa

A edição desta quinta-feira, 1º, do programa Esportes do POVO comenta sobre a vitória do Fortaleza diante do Palmeiras e eliminação na Copa do Brasil. Traz ainda os detalhes do jogo do Ceará diante do Chapecoense.

O Tricolor do Pici jogou bem e venceu o Palmeiras por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 31, mas o placar não foi suficiente para evitar a eliminação nas oitavas de final da competição. O Alvinegro enfrentará a Chapecoense tentando manter o tabu de nunca ter perdido para o time catarinense como mandante.

Assista ao vivo o Esportes do POVO desta quinta-feira, 1º, a partir das 11 horas:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine