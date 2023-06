Robert Renan expõe ofensas racistas e ameaça de morte após jogo no Mundial sub-20

Expulso durante o primeiro tempo de Brasil e Tunísia pelas oitavas de final do Mundial sub-20, o zagueiro Robert Renan, ex-Corinthians e atualmente no Zenit, sofreu ofensas racistas e ameaças de morte nas redes sociais. O atleta expôs as mensagens recebidas nos stories do Instagram nesta quarta-feira, 31.

"Negro", "cabeça de macaco", "macaco" e "vou te matar" foram algumas das ofensas e ameaças em espanhol recebidas pelo jogador. A partida ocorreu no Estádio Único Diego Armando Maradona, em La Plata, na Argentina.

Na saída de campo, Robert Renan fez o número cinco com as mãos, em alusão ao pentacampeonato mundial do Brasil, ao ser vaiado pela torcida presente. Nas redes, o jogador publicou a imagem da provocação à torcida e comentou: "Lutar sempre, fugir nunca, recuar só se for para pegar impulso, isso aqui é Brasil!".

A partida terminou com goleada da seleção brasileira por 4 a 1 e classificação para as quartas de final do Mundial sub-23. O Brasil agora enfrenta a seleção de Israel na próxima fase, no sábado, 3, às 14h30min (de Brasília).