Esportes do POVO ao vivo: Fortaleza acerta venda de Moisés; Ceará receberá público geral

A edição desta quarta-feira, 31, do programa Esportes do POVO comenta sobre a venda de Moisés ao Cruz Azul pelo Fortaleza. Fala também a respeito da liberação de público geral para o jogo do Ceará diante do Chapecoense.

Para a transação de Moisés ser efetivada, basta que o time mexicano execute o pagamento solicitado, que gira em torno dos R$ 25 milhões, segundo apurou o Esportes O POVO. O atacante não atuará pelo clube do Pici contra o Palmeiras, nesta quarta, pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil.



O Vovô conseguiu permutar o restante da punição que tinha junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por doações financeiras a instituições de caridade. Com isso, as partidas do clube em casa voltam a ser realizadas com presença de público em geral.

