Chelsea anuncia a contratação do técnico Mauricio Pochettino

O Chelsea anunciou, nesta segunda-feira, 29, a contratação de Mauricio Pochettino para o cargo de técnico para a temporada 2023/24. O argentino chega à equipe com acordo válido até 2025, com opção de renovação por mais um ano.

O time inglês viveu momento conturbado depois das demissões de Thomas Tuchel, em setembro de 2022, e de Graham Potter, em abril deste ano. Após as quebras de contratos, o Chelsea acertou com Frank Lampard para ser interino até o fim desta temporada.

Pochettino não treinava desde sua saída do Paris Saint-Germain, onde foi substituído por Christophe Galtier no último verão europeu. Em suas etapas anteriores, passou por Espanyol, Southampton e Tottenham, onde ficou por cinco períodos e deixou ótimas lembranças.

"A experiência, os padrões de excelência, as qualidades de liderança e o caráter de Mauricio servirão bem ao Chelsea. É um treinador vencedor, que trabalhou ao mais alto nível em várias ligas. Seu espírito, abordagem tática e compromisso com o desenvolvimento fizeram dele um candidato excepcional", disseram Laurence Stewart e Paul Winstanley, diretores co-esportivos do Chelsea.

O Chelsea encerrou sua campanha no Campeonato Inglês como a pior da história do clube na era Premier League. O time ficou em 12º lugar, com 44 pontos (11 vitórias, 11 empates e 16 derrotas).