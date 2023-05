Brasil vence Nigéria e se classifica para mata-mata da Copa do Mundo Sub-20

Equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes terminou a fase de grupos na liderança do grupo D, com seis pontos conquistados

O Brasil venceu a seleção da Nigéria por 2 a 0 neste sábado, em La Plata, e se classificou para o mata-mata da Copa do Mundo sub-20. A equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes terminou a fase de grupos na liderança do grupo D, com seis pontos conquistados.

O Brasil marcou seus gols no final do primeiro tempo. Aos 43 minutos, o zagueiro Jean Pedro completou cruzamento de Marquinhos em cobrança de escanteio e abriu o placar. Nos acrésimos, em contraoglpe, Sávio arrancou pela direita e serviu Marquinhos, que finalizou entre as pernas do goleiro nigeriano e ampliou a vantagem.

No segundo tempo, a equipe soube administrar a vantagem e não correu riscos. O atacante Marcos Leonardo, do Santos, e o meia Guilherme Biro, do Corinthians, foram escalados desde o início por Ramon Menezes. Giovane, também do Timão, entrou na segunda etapa do confronto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Agora, o Brasil espera a definição dos outros grupos para saber seu adversário nas oitavas de final. A Amarelinha pode enfrentar o melhor terceiro colocado dos grupos B, E e F, em confronto que será disputado no próximo dia 31, em La Plata.

Resultado de outros jogos

No outro jogo do grupo D, a Itália bateu a República Dominicana por 3 a 0 e se garantiu na segunda colocação, com a mesma pontuação que o Brasil, mas com cinco gols a menos de saldo. A Nigéria ficou na terceira posição, com as mesmas seis unidades, mas com menos saldo e gols pró em relação aos adversários.