Ainda com interino, seleção será convocada para amistosos contra Guiné e Senegal

Lista será divulgada na manhã do próximo domingo, 28, para partidas de junho, na Europa. Ramon Menezes, que está com a equipe sub-20, será o comandante do Brasil

Em meio à indefinição de um novo técnico, a CBF anunciou na tarde desta sexta-feira, 26, que a seleção brasileira será novamente convocada por Ramon Menezes para os amistosos contra Guiné e Senegal, em junho. O interino divulgará a lista neste domingo, 28, às 11h30min (de Brasília), na sede da entidade.

O treinador fará um bate e volta para o Brasil depois de comandar a seleção sub-20, que atualmente disputa a Copa do Mundo da categoria, contra a Nigéria. A partida está marcada para este sábado, 27, às 15 horas, em Ciudad de la Plata, pela terceira e última rodada da fase de grupos do torneio.

O comunicado divulgado pela CBF ainda informa que o presidente Ednaldo Rodrigues "continua trabalhando com o objetivo de definir o novo técnico da equipe". O Brasil está sem um comandante desde a saída de Tite, ao término do Mundial do Catar, no fim de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O plano A do dirigente para o cargo é o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, que já chegou a desmentir publicamente possíveis contatos com a CBF. Outras opções cogitadas pela entidade são Fernando Diniz, do Fluminense, Abel Ferreira, do Palmeiras, e Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo.

Esta será a segunda experiência de Ramon Menezes à frente da seleção principal. No dia 25 de março deste ano, ele dirigiu o time na derrota para o Marrocos, em amistoso, por 2 a 1.

Os próximos compromissos do Brasil acontecerão na Europa. No dia 17 de junho, em Barcelona, a Seleção encara Guiné. Em seguida, o time mede forças com Senegal, no dia 20, em Lisboa.