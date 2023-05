Ângelo e Joaquim, do Santos, são vítimas de racismo em jogo da Sula; Conmebol investigará o caso

A derrota de 2 a 1 do Santos para o Audax Italiano, nesta quarta-feira, 24, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, foi marcada por mais um episódio de racismo no futebol. O zagueiro Joaquim e o atacante Ângelo foram vitimas de insultos no Estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile.

As ofensas foram registradas pelo árbitro Christian Ferreyra, do Uruguai, na súmula e já foram encaminhadas à Unidade Disciplinar da Conmebol, juntamente com o relatório do delegado da partida, conforme apurado pela Gazeta Esportiva.

Com isso, a entidade irá abrir um expediente disciplinar para apurar o ocorrido e determinar uma possível punição. Em média, os expedientes disciplinares levam cerca de duas semanas para serem concluídos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o Código Disciplinar da Conmebol, a multa para clubes "cujos torcedores insultarem ou atentarem contra a dignidade humana de outra pessoa ou grupo de pessoas, por qualquer meio" será de, pelo menos, 100 mil dólares (cerca de R$ 500 mil). Em caso de reincidência, o infrator poderá ser punido com multa de 400 mil dólares.

Ângelo diz ter sido chamado de "macaco" no momento em que foi substituído, aos 32 minutos do segundo tempo. O garoto deixou o gramado pelo lado oposto do banco de reservas. Após o apito final, ele relatou o ocorrido para o delegado da partida. O Santos também declarou que Joaquim foi chamado de "macaco" quando foi expulso, nos acréscimos do primeiro tempo.

Após o jogo, Ângelo falou sobre o ocorrido. Ele declarou que foi apenas um torcedor que o insultou e cobrou atitudes da Conmebol.

"É incrível como as pessoas não amadurecem e não aprendem. Basta de racismo. É algo que machuca muito a gente. Que a punição seja feita. Foi um torcedor só. Quando eu saí eles me xingaram, mas coisa normal de jogo. Quando eu cheguei perto da bandeirinha, um torcedor veio me chamar de ‘macaco’ e fez gestos de macaco. Xinguei ele de volta na hora e pedi para o bandeirinha fazer alguma coisa. Mas, como sempre, as pessoas se omitem e não fazem nada. É complicado. Eu espero que a Conmebol tome uma ação e faça algo, tenha uma atitude", disse.

"Tem que ser feita atitude, basta de ser só cúmplices e só falar. Tem que haver algo que as pessoas olhem e falem ‘não podemos ter mais racismo’. Não é só futebol. Aconteceu recente do Vinícius Junior. É incrível como o ser humano não aprende. Está aqui minha indignação. Tem que ter atitude", completou.

O Santos, em nota oficial, repudiou o caso e cobrou punição. "O Santos Futebol Clube, novamente, vem a público denunciar e repudiar com veemência mais um caso de racismo no futebol. Com os dois casos registrados oficialmente, o clube aguarda o posicionamento da entidade diante desta situação inaceitável. Como já foi dito, o racismo não deve ser apenas combatido, mas também punido severamente".

Confira nota completa na íntegra:

"O Santos Futebol Clube, novamente, vem a público denunciar e repudiar com veemência mais um caso de racismo no futebol. Dessa vez, os alvos das injúrias raciais foram nossos jogadores Ângelo e Joaquim. Os dois atletas foram atacados verbalmente e com gestos imitando macacos por torcedores adversários presentes na partida de hoje.

O crime foi denunciado pelo Santos FC, ainda dentro do estádio, para os representantes da Conmebol. Com os dois casos registrados oficialmente, o clube aguarda o posicionamento da entidade diante desta situação inaceitável.

Como já foi dito, o racismo não deve ser apenas combatido, mas também punido severamente."