Mundial Sub-20: onde assistir ao vivo aos jogos do Brasil e seleções

A Copa do Mundo Sub-20 já começou; confira onde assistir ao vivo à transmissão dos jogos do Brasil e das outras seleções do Mundial

A Copa do Mundo Sub-20 começou no último sábado, 20 de maio de 2023 (20/05), e o torneio, que este ano está sendo realizado na Argentina, já rendeu bons jogos na fase de grupo. A seleção brasileira faz parte do Grupo D junto com a República Dominicana, a Itália e a Nigéria.

CONFIRA quem joga pela seleção brasileira sub-20 no Mundial

Inicialmente, o mundial aconteceria na Indonésia, mas em março a Fifa decidiu trocar o país sede. A entidade entendeu que o país do sudeste asiático não estaria pronto para receber o torneio e deu a chance para a nação da atual seleção campeã do mundo receber as partidas do Mundial Sub-20.

Mundial Sub-20: onde assistir ao vivo aos jogos

A Copa do Mundo sub-20 tem transmissão da CazéTV, no YouTube e na Twitch. Além disso, os duelos também poderão ser vistos através do FIFA+.

Mundial Sub-20: quem joga?

Confira quais são os grupos e os respectivos integrantes?

GRUPO A:

Argentina



Guatemala



Nova Zelândia



Uzbequistão

GRUPO B:

Equador



Fiji



Eslováquia



Estados Unidos

GRUPO C:

Colômbia



Israel



Japão



Senegal

GRUPO D:

Brasil



República Dominicana



Itália



Nigéria

GRUPO E:

Inglaterra



Iraque



Tunísia



Uruguai

GRUPO F: