VAR responsável pela expulsão de Vinicius Jr. é demitido pela Federação Espanhola

A Federação Espanhola de Futebol demitiu nesta segunda-feira o árbitro que estava no controle do VAR na partida entre Valencia e Real Madrid, em que Vinicius Jr. foi expulso por agredir um jogador adversário. O confronto ficou marcado por ataques racistas ao atacante brasileiro, que chegou a paralisar o jogo para denunciar ao juiz de campo um torcedor que havia lhe ofendido.

A ocasião que gerou a demissão de Nachos Iglesias Villanueva, árbitro que comandava o VAR na partida, ocorreu nos acréscimos do segundo tempo. Vini Jr. se desentendeu com o goleiro adversário e o tempo fechou. Durante a confusão, o atacante Hugo Duro, do Valencia, deu uma mata-leão no brasileiro que, ao se desvencilhar, acertou a mão em seu rosto.

A Federação Espanhola afirmou não compreender o motivo pelo qual o comandante do VAR não mostrou ao árbitro de campo a filmagem completa do ocorrido, omitindo as agressões sofridas por Vinicius Jr. Por isso, Iglesias Villanueva comandará o VAR no duelo entre Real Betis e Getafe, nesta quarta-feira, e não voltará a participar de jogos do Campeonato Espanhol.

Antes de ser demitido, Vinicius Jr. sofreu diversos ataques racistas. Para a Federação, porém, a tomada de decisão do árbitro de campo foi correta. A partida foi paralisada e avisos foram emitidos no sistema de som do estádio, o que segue o protocolo recomendado pela Fifa em casos como este.

Além de Iglesias Villanueva, outros cinco árbitros foram demitidos, segundo a Federação, para uma reformulação e evolução no uso do VAR.





El presidente del Real Madrid se ha reunido con @ViniJr para mostrarle su apoyo y su cariño, para informarle de todos los pasos que se están realizando en su defensa y para confirmarle que el club llegará hasta las últimas consecuencias ante una situación tan repugnante de odio. pic.twitter.com/vu18Lf0nif

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 22, 2023