Pacajus bate Iguatu no Morenão pela Série D

Índio do Vale do Caju conseguiu a primeira vitória na quarta divisão nacional e ultrapassou o Azulão na classificação do Grupo 3

O Pacajus venceu a primeira partida na Série D do Brasileiro, ao bater o Iguatu, em pleno Morenão, por 2 a 1, na tarde deste sábado, 20. Com o resultado, o Índio do Vale do Caju chegou a 4 pontos em três rodadas, ultrapassando o próprio Azulão, que soma apenas 3 pontos.

Apesar de jogar na casa do adversário, o Pacajus não se intimidou e foi quem abriu o placar. Aos 19 minutos, o atacante André Cassaco foi derrubado na grande área por Reginaldo e o árbitro marcou pênalti. O veterano lateral-esquerdo Guto cobrou, já aos 21, e converteu.

Os donos da casa passaram o primeiro todo correndo atrás do placar e conseguiram o empate antes do intervalo. Aos 40 minutos, o experiente Zé Love concluiu a jogada iniciada por Caxito, e deixou tudo igual. Com o torcedor a favor a em seus domínios, o Azulão tinha uma condição ideal para buscar a virada na segunda etapa, mas foi surpreendido pouco tempo após os dois clubes voltarem a campo.

Antes dos 10 minutos do segundo tempo, o Pacajus pulou na frente novamente. O jogador Vinícius Canindé recebeu passe na grande área, pela direita e bateu na saída do goleiro adversário, rasteiro, fazendo 2 a 1.

O Iguatu pressionou em busca de um novo empate, até o final, mas sem sucesso. O torcedor que foi ao Morenão saiu decepcionado. Foi a segunda derrota do time de Washington Luiz na Série D do Brasileiro.