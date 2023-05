Série B chega a nove trocas de técnicos em seis rodadas

Ceará foi o segundo clube a mudar de treinador na competição, ainda no mês de abril

A Série B chegou a nove mudanças de técnicos nas suas seis primeiras rodadas. O clube mais recente a anunciar troca foi o ABC-RN, que demitiu o treinador Fernando Marchiori no último domingo, 14, e ainda não anunciou o substituto. O Ceará foi o segundo time a efetuar uma troca, quando comunicou a saída de Gustavo Morínigo e a chegada de Eduardo Barroca no mês passado.

Morínigo, que perdeu os dois primeiros jogos pelo Alvinegro na Segundona, foi anunciado na noite da última segunda-feira, 15, como novo técnico do Avaí-SC após demissão de Alex. O paraguaio foi vice-campeão cearense e participou da conquista da Copa do Nordeste, assim como o substituto Barroca, que comandou o Vovô na partida de volta da final contra o Sport.

Atualmente, o Ceará é o 13º colocado no torneio, com sete pontos. São duas vitórias, um empate e três derrotas. O próximo compromisso é no domingo, 21, às 15h30, quando o Vovô visitará o Criciúma-SC.

Os outros seis clubes que anunciaram a saída de um treinador na competição foram Ponte Preta-SP, Atlético Goianiense-GO, Mirassol-SP, Sampaio Corrêa-MA, Juventude-RS e Londrina-PR.

Em 2022, ocorreram 29 mudanças de comando ao longo da Série B. A nona troca no ano passado, já atingida em 2023, veio a ocorrer apenas na 13ª rodada.

Ceará foca no Criciúma com semana livre

Após derrotar o Tombense-MG por 2 a 0, o Ceará voltou a ter uma semana inteira de preparação até seu próximo duelo, que será contra o Criciúma-SC. A partida ocorre no próximo domingo no Estádio Heriberto Hulse, pela sétima rodada do certame nacional.

Foram cinco jogos sem uma semana livre para treinar. A última ocasião havia sido entre a segunda e a terceira rodada da Série B. O Alvinegro perdeu para o Guarani-SP por 3 a 0 no dia 22 de abril e, no dia 30, derrotou o ABC-RN por 2 a 1.

Nesse intervalo, o Vovô demitiu Gustavo Morínigo e contratou Eduardo Barroca, que fez sua estreia na vitória contra a equipe potiguar. O novo treinador tem pela primeira vez um intervalo maior para recuperar atletas e fazer ajustes no time. O elenco embarca para Criciúma na sexta-feira, 19.