Com um a menos, Fluminense segura empate com Flamengo pela Copa do Brasil

Tricolor das Laranjeiras teve Felipe Melo expulso, mas conseguiu manter 0 a 0 no placar diante do rival rubro-negro. Jogo de volta será no próximo dia 25

O confronto de ida entre Flamengo e Fluminense ficou no 0 a 0, nesta terça-feira, 16, no Maracanã. Com o resultado, o duelo segue aberto por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

O Flamengo dominou a partida. No primeiro tempo, os rubro-negros chegaram a acertar a trave. Na etapa final, o Fluminense ainda teve Felipe Melo expulso, mas não deixou o adversário ficar em vantagem no confronto.

A partida de volta entre as equipes será na quinta-feira da semana que vem, 25, no Maracanã. Quem vencer avança na Copa do Brasil. Antes disso, o Fluminense terá outro clássico, contra o Botafogo pelo Brasileirão, no sábado, 20. O Flamengo encara o Corinthians no domingo, 21.

Fluminense x Flamengo: o jogo

O Flamengo começou a partida pressionando o Fluminense e quase abriu o placar aos dois minutos. Arrascaeta cruzou para Wesley, que finalizou para grande defesa de Fábio. Depois, novamente Wesley apareceu de surpresa na área, mas chutou mal.

O panorama da partida seguia o mesmo. Os rubro-negros eram mais ofensivos e tiveram grande chance aos 20 minutos. Gabigol acertou a trave e Arrascaeta mandou por cima do gol no rebote. Depois, Gerson tentou por cobertura, mas a bola foi pela linha de fundo.

Os sustos fizeram o Fluminense recuar de vez e melhorar a marcação. Com isso, o clássico caiu em rendimento e emoção. Somente nos minutos finais, os tricolores chegaram com perigo. Após bate e rebate, Arias chutou em cima de Santos. Assim, o duelo foi igual para o intervalo.

No segundo tempo, o Fluminense retornou com outra postura e teve boa chance com dois minutos. Felipe Melo aproveitou escanteio e cabeceou perto da trave. Aos seis minutos, o zagueiro acabou expulso após cometer falta em Gabigol, sendo o último homem da defesa.

Com um jogador a mais, o Flamengo passou a ter o controle da posse de bola. No entanto, os rubro-negros tinham dificuldade em passar pela marcação do Fluminense. A equipe comandada por Jorge Sampaoli só criou boa chance aos 26 minutos, em cabeceio de Ayrton Lucas que parou em defesa de Fábio.

Na parte final, o Fluminense tratou de segurar o resultado. O Flamengo continuou pressionando, mas ficou rondando a área sem conseguir criar chances. Assim, o clássico terminou sem gols no Maracanã.