Corinthians se pronuncia após cantos homofóbicos contra o São Paulo

Partida do Corinthians foi paralisada aos 17 minutos do segundo tempo pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo, que relatou os cantos homofóbicos na súmula

O Corinthians emitiu uma nota oficial nesta segunda-feira, 15, abordando os cantos homofóbicos entoados pela torcida presente na Neo Química Arena durante o Majestoso deste domingo. Por conta disso, a partida foi paralisada aos 17 minutos do segundo tempo pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo, que relatou o ocorrido na súmula.

O Timão repudiou o episódio em nota e reforçou que "alerta continuamente sua torcida" a respeito da ilegalidade destes cantos homofóbicos.

Durante a paralisação do jogo, os telões da Neo Química Arena exibiram uma mensagem reforçando à torcida sobre a proibição deste tipo de manifestação preconceituosa.

Confira a nota oficial do Corinthians:

O Corinthians volta a repudiar veementemente os cantos homofóbicos relatados na súmula do jogo deste domingo (14/5). Como sempre, o clube alerta continuamente sua torcida, por meio de suas redes sociais e do sistema de som e de telões da Neo Química Arena, com esclarecimentos aos torcedores quanto a ilegalidade dessas condutas.

E mais uma vez insistimos com nossa Fiel Torcida para que cessem com atos como esses em nossa arena.