Renato Gaúcho diz que Guardiola "teria dificuldade" no Brasil: "Vencendo tem pressão"

Técnico do Grêmio recorda cobranças no período à frente do Flamengo, elogia Abel Ferreira e opina sobre futuro comandante da seleção brasileira

O técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, entende que o espanhol Pep Guardiola, comandante do Manchester City, teria dificuldade em treinar uma equipe no Brasil, devido à pressão que os treinadores sofrem por aqui. Em entrevista ao Estadão, o ex-jogador utilizou a sua passagem no Flamengo para exemplificar seu argumento.

"Guardiola teria dificuldade em treinar uma equipe no Brasil, do jeito que o brasileiro cobra. Aqui, você vencendo tem pressão. Comigo mesmo, no Flamengo, no começo a gente estava ganhando de todo mundo de goleada. Depois, começamos a ganhar apertado os jogos, mas ganhando. Mesmo assim as pessoas não estavam aceitando", disse.

Além disso, o técnico gremista elogiou o adversário da última quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Pela quinta rodada, o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, goleou o Tricolor Gaúcho por 4 a 1, no Allianz Parque. Para o brasileiro, Abel e Jorge Jesus, ex-Flamengo, foram os únicos treinadores portugueses que "deram certo" no Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Abel Ferreira é um vencedor, gosto muito dele. Ele tem mostrado o tempo todo no Brasil a capacidade dele. Muitos outros portugueses estão no Brasil, mas só deram certo o Abel e o Jorge Jesus. Com alguns outros, a cobrança é grande, mas os clubes brasileiros estão tendo mais paciência, algo que não têm com os próprios brasileiros. Queria ver lá fora, se os clubes de Portugal teriam a mesma paciência que os brasileiros têm com técnicos portugueses no Brasil", declarou.

Por fim, Renato Gaúcho alfinetou Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid e favorito a assumir o cargo na seleção brasileira. Segundo ele, "tem de ter muito respeito" para falar sobre a possibilidade de se tornar treinador do Brasil. A declaração se deu por conta de suposto desdenho do comandante italiano, que já declarou publicamente o desejo de concluir seu contrato com o clube espanhol, que vai até junho de 2024, em relação ao assunto.

"Acima de tudo, os maiores títulos quem tem é o Brasil. Não tenho visto as entrevistas do Ancelotti e de qualquer um, mas se ele está desdenhando ou brincando, quem tem de ver isso é o presidente da CBF. Acima de tudo, tem de ter muito respeito", finalizou Renato.

Décimo colocado do Brasileirão, com sete pontos ganhos, o Grêmio volta a campo neste domingo, 14, contra o Fortaleza, pela sexta rodada. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no gramado da Arena do Grêmio, em Porto Alegre.