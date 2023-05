Sampaoli, do Flamengo, processa comentarista Neto após acusação de racismo

Apresentador da Band disse que treinador argentino teria sido preconceituoso com funcionários negros do Santos na época em que comandava o Peixe

O técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, vai à Justiça contra o ex-jogador Neto. O comandante argentino quer que o ídolo do Corinthians explique uma acusação de racismo durante o programa Os Donos da Bola, no último dia 18, no período em que estava no Santos.

O treinador pediu para que o apresentador da Band seja intimado pelo juiz do caso para esclarecer os motivos que o levaram a acusá-lo de preconceito racial.

Na ocasião, Neto também poderá se retratar em juízo e se comprometer a explicar o assunto na TV. Nesta sexta-feira, 12, o apresentador falou sobre o tema.

"Eu defendi quem é racista, espero que o Arzul me ajude ou o Serginho Chulapa, se não der meu advogado faz isso", afirmou durante a exibição do programa Os Donos da Bola.

Quando abordou a contratação do técnico Sampaoli pelo Flamengo, no dia 18 de abril, durante o seu programa na Band, Neto se mostrou contrário à volta do argentino ao futebol brasileiro. Segundo ele, o ex-atacante Serginho Chulapa disse em conversa que o ex-Santos teria tratado mal o atual preparador de goleiros do Peixe, Sebastião Martins Oliveira Júnior, mais conhecido como Arzul. Neto deu a entender que houve racismo na situação.

"Ele (Sampaoli) foi racista no Santos, nunca cumprimentou ninguém, nunca falou português: ‘Por favor, não, senhor, me desculpe…". Esse baixinho idiota. Isso aí é uma vergonha, pinto pequeno, não sabe nada de bola. É uma vergonha o Flamengo contratar um cara desse", disse Neto, no Os Donos da Bola.

No mesmo dia, desta vez durante o Baita Amigos, na BandSports, o ídolo do Corinthians voltou a falar sobre o assunto.

"Um cara que trata mal o Arzul, que é negro. E que é igual a mim, que é igual a você e que é um ser humano incrível. Esse cara, o Jorge Sampaoli, fazia o Arzul ficar fora do vestiário. Ele fez muitas pessoas contratadas antes dele perderem o emprego. Esse cara é nojento. Nunca tratou bem ninguém", finalizou.