"Precisamos cuidar do nosso futebol", diz Everton Ribeiro após casos de manipulação

Meia do Flamengo se diz triste com esquema de apostas, pede punição para os envolvidos e torce: "Espero que a gente possa sair daqui com ensinamentos"

O futebol brasileiro tem visto uma série de jogadores aparecerem no escândalo das apostas. A maioria dos clubes tem afastado os atletas citados na investigação. O meia Éverton Ribeiro, do Flamengo, admitiu a decepção pelo episódio das apostas. O jogador pediu punição aos envolvidos.

"Muito triste, a gente luta tanto para chegar nessa posição, sonhos de muitas crianças, somos exemplos. Eu sei que é errado, cada um sabe onde aperta o calo, mas tem que ser punido, tem que ser investigado, ser rígido para que não aconteça isso", ponderou o camisa 7.

"O futebol é um esporte muito inclusivo, com responsabilidade. Precisamos cuidar do nosso futebol, ter responsabilidade do que a gente faz. Triste. Espero que a gente possa sair daqui com ensinamentos e ver o caminho certo a seguir", disse.

O Flamengo não teve jogadores citados no esquema até o momento.