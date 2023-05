Senado terá Comissão de Esporte para discutir manipulação de apostas

O esquema de manipulação de apostas no futebol vai ser tema no Senado Federal. Uma nova Comissão de Esporte será criada e o primeiro trabalho terá como objetivo analisar e investigar esse novo escândalo esportivo no país, após o trabalho da Operação Penalidade Máxima e alguns jogadores já indiciados.

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) afirmou nesta quinta-feira, 11, que a tendência é que o grupo de trabalho seja comandado pelo ex-jogador e também senador Romário (PL-RJ).

"Houve uma sugestão do nome dele e não tenho nada contra. Vamos discutir, regularizar, tarifar e investigar, criando uma Comissão de Esporte", confirmou Kajuru. "Não podemos ficar esperando, a cada denúncia chegando. Queremos trazer dirigentes, jogadores, tudo o que a imprensa está divulgando. É fazer um papel de CPI", emendou.

Kajuru ainda explicou que o Senado está disposto a trabalhar junto com a CPI que deve ser criada na Câmara Federal. "Queremos trabalhar em sintonia, desde que os objetivos sejam os mesmos. Esse trabalho tem que ser de todo o Congresso Nacional. O Senado tem que sair na frente porque começou com tudo isso (na questão da regularização das casas de apostas)", afirmou.

Na próxima semana, o Senado pretende justamente discutir o projeto de lei de regularização das casas de apostas. Responsável pela proposta ao lado do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), Kajuru procurou esclarecer a pauta. "As pessoas não estão entendendo bem o projeto. Ninguém quer proibir a publicidade das casas de apostas, o que prejudicaria os meios de comunicação, apenas que elas paguem os seus impostos", avisou.