Vinicius Junior marca, mas Real empata em casa com o City pela semi da Champions

A disputa por uma vaga na decisão segue totalmente em aberto. Com a igualdade, o vencedor do segundo duelo garante o avanço para a final

Na tarde desta terça-feira, 9, Real Madrid e Manchester City realizaram a primeira partida pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP). Com gol de Vinicius Junior, o clube espanhol saiu na frente, mas Kevin de Bruyne deixou tudo igual, e o confronto acabou empatado em 1 a 1.

Assim, a disputa por uma vaga na decisão segue totalmente em aberto. Com a igualdade, o vencedor do segundo duelo garante o avanço para a final. Caso o placar agregado permaneça empatado, a definição irá para a prorrogação e, persistindo a igualdade, será necessária a disputa por pênaltis.

Agora, espanhóis e ingleses voltam a se enfrentar no jogo da volta na quarta-feira, 17, a partir das 16 horas, no Etihad Stadium, em Manchester.

O jogo

A primeira grande chance da partida saiu dos pés de Kevin de Bruyne. Aos sete minutos do primeiro tempo, o meio-campista belga recebeu passe de Bernardo Silva e bateu forte, de primeira, para boa defesa de Courtois. Seis minutos depois, foi a vez de Rodri arriscar de fora da área, mas o goleiro belga espalmou para escanteio.

Por sua vez, o Real Madrid levou perigo pela primeira vez aos 24 minutos, com Vinicius Junior. O brasileiro aproveitou erro na saída do City, recuperou a bola na ponta esquerda e cruzou rasteiro buscando Benzema, que aparecia sozinho para empurrar para o gol. Entretanto, Rúben Dias deslizou na grama e fez corte providencial para impedir o tento espanhol.

Aos 35, Camavinga tabelou com Modric na esquerda e acionou Vinicius Junior no centro. O atacante ex-Flamengo, então, carregou a bola, ajeitou para a perna direita e fuzilou para o gol, acertando belo chute para abrir o placar no Santiago Bernabéu. Este foi o sétimo gol do brasileiro nesta Liga dos Campeões, se tornando o terceiro artilheiro da edição 2022/23.

Na volta do intervalo, o Real Madrid assustou o adversário logo aos quatro minutos. Benzema fez triangulação com Vini Jr. e Carvajal e bateu forte com o pé esquerdo, mas a bola subiu demais. A resposta do Manchester City aconteceu dois minutos depois, em chute de De Bruyne, que recebeu de Bernardo Silva e ficou cara a cara com Courtois. No entanto, o goleiro venceu mais um duelo entre os belgas, realizando grande defesa com a mão direita.

Aos 21, após muito tentar, De Bruyne enfim balançou as redes e deixou tudo igual na partida. O meio-campista recebeu bola escorada de Gundogan fora da área e encheu o pé, de primeira, acertando bonita finalização no canto direito de Courtois para igualar o marcador.

Os donos da casa voltaram a levar perigo aos 33 minutos. Toni Kroos cobrou falta na área e Benzema apareceu na segunda trave para cabecear para o gol, obrigando Ederson fazer grande defesa. Por fim, a equipe merengue seguiu tentando marcar o segundo, mas Ederson fez espalmou em pancada de Tchouaméni aos 44 minutos da etapa complementar.