Guarani de Juazeiro vence Náutico e avança de fase no Brasileiro Feminino A3

Agora as Leoas do Mercado aguardam a equipe vencedora do confronto entre Mixto e VF4 para saber quem enfrentará nas oitavas de final da competição

Imponente, o Guarani de Juazeiro voltou a derrotar o Náutico no Brasileirão Feminino A3, desta vez por 2 a 0 nos Aflitos, com gols de Alane e Mirian, e confirmou a classificação para as oitavas de final do torneio. As Leoas do Mercado já haviam vencido o jogo de ida por 3 a 0 e não deram qualquer chance para as pernambucanas.

A equipe cearense agora aguarda o vencedor do confronto entre Mixto e VF4, ambos clubes da Paraíba, para conhecer seu rival nas oitavas. No primeiro encontro, vitória do VF4 por 2 a 1, resultado que garante a vantagem do empate no duelo da volta, que acontece nesta terça-feira, 2.

A camisa 10 Alane foi o grande destaque da série contra o Náutico. A atleta figurou como protagonista no confronto, sendo responsável pelos três gols do Guarani de Juazeiro no primeiro duelo entre as equipes e por mais um no embate do último domingo. Com o desempenho, a meia assumiu a artilharia do Brasileirão Feminino A3 com quatro tentos.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags