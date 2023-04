Róger Guedes sai em defesa de Cuca após saída do técnico: "Acredito na inocência"

O camisa 10 do Timão defendeu o treinador em zona mista, após classificação na Copa do Brasil

O atacante Róger Guedes saiu em defesa do técnico Cuca após o treinador anunciar que não seguirá no clube por conta de um pedido da família. O camisa 10, na zona mista realizada depois da classificação do Corinthians na Copa do Brasil, encheu o ex-comandante alvinegro de elogios e usou Neymar de exemplo para demonstrar sua crença na inocência de Cuca.

Cuca foi alvo de protesto por parte de alguns corintianos, especialmente por conta de sua condenação de abuso sexual em 1989 devido ao "caso Berna". O presidente Duilio Monteiro Alves também foi bastante questionado por contratar o treinador.

"As pessoas que tem tanto ódio no coração devem estar felizes agora. Fico triste por conhecer ele, é um pai que tenho no futebol, acredito na inocência dele. As pessoas que atacam não tem prova, isso é desumano. Foi pesado. Ameaça de morte, filhas… Tenho filhos, falar sem provas que você estuprou isso e aquilo. Teve o caso do Neymar, todo mundo atacou e ele provou inocência… Tem que esperar. A gente fica triste. A gente já vem de um furacão, tem clássico pela frente, sem treinador… É difícil", afirmou Róger Guedes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Perguntado se o abraço coletivo que o elenco corintiano deu em Cuca após a classificação foi fruto de um conhecimento prévio dos jogadores sobre a eventual saída do treinador, o camisa 10 assentiu.

"Acho que eu e mais três jogadores que sabíamos. Eu, Fábio (Santos), Renato (Augusto) e Cássio. Guardamos para nós. Fiquei uma hora com ele ontem na sala, ele chorou. Então falei para ele, queria que você ficasse. Mas é melhor ele sair pela questão humana, a família sofrendo muito. Ele falou que não fez nada e acredito nele. Agora ele vai provar sua inocência para calar a boca de quem o atacou de forma desumana", finalizou o artilheiro do Corinthians.

Tags