Em Fortaleza, Dunga ressalta momento do futebol cearense e espaço para mulheres no esporte

Tetracampeão mundial pela seleção brasileira, Dunga esteve presente no lançamento da Taça das Favelas, em Fortaleza, e comentou sobre o momento do futebol cearense e do espaço para as mulheres na competição

Tetracampeão com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994, Dunga marcou presença nesta quinta-feira, 27, no lançamento da Taça das Favelas de 2023, na Areninha Dendê, no bairro Itaperi, em Fortaleza. Na oportunidade, o ex-jogador ressaltou a importância da competição para o surgimento de novos talentos e o momento do futebol cearense, com Fortaleza na Série A e o Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro.

“No momento em que o futebol cearense se organizou, começaram a surgir novos talentos, começaram a ser equipes competitivas. Algum tempo atrás, o futebol cearense trazia jogadores do Sul, em último ano de contrato. Agora não, agora mudou”, disse.

Sobre o assunto Fortaleza pode receber jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027, diz ministra do Esporte

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O tetracampeão destacou ainda o papel da competição ao dar espaço para meninas dentro do futebol. “O futebol feminino está crescendo, muito interesse. Antes as mulheres só tinham vôlei, corrida e basquete. Hoje, o futebol é uma grande opção e dá uma visibilidade também. Dá esse convívio para as meninas se exporem e mostrarem seus talentos”, finalizou.

A Taça das Favelas é organizada pela Central Única das Favelas e pela Frente de Assistência à Criança Carente (FACC). O lançamento da competição contou, além de Dunga, com a presença de autoridades como a ministra do Esporte, Ana Moser, o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), o governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas, e do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT).

Sobre a Taça das Favelas

A Taça das Favelas é o maior torneio de futebol de campo entre favelas do mundo. Realizado desde 2012, a competição tem como objetivo promover a inclusão social de diversos jovens por meio do esporte. Para participar, um dos principais critérios é que os atletas residam em favelas do Estado do Ceará e em cidades próximas a Fortaleza, Crateús, Sobral e Juazeiro do Norte. A expectativa é de que o certame impacte diretamente cerca de 8 mil crianças e jovens e, indiretamente, entre 25 e 30 mil.

Na categoria masculina, as equipes deverão ser compostas por jovens nascidos a partir de 2005. Já na feminina, as equipes podem incluir jovens com idade igual ou superior a 14 anos. As três primeiras equipes colocadas, nas duas categorias, serão premiadas.

Mais de 100 mil jovens já participaram da competição nas edições realizadas em várias cidades do Brasil. O torneio vem ganhando destaque no cenário mundial ao longo dos últimos anos e já teve sua relevância reconhecida por nomes do futebol como Zico, Júnior, Bebeto e Romário.



Tags