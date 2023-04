Esportes do POVO ao vivo: Fortaleza visita Águia-PA; Barroca comanda treino no Ceará

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta quarta-feira, 26, do programa Esportes do POVO, comenta sobre a chegada do novo técnico Barroca ao Ceará, além do jogo do Fortaleza pela Copa do Brasil.

Novo treinador do Ceará, Eduardo Barroca desembarcou em Fortaleza na manhã desta terça-feira, 25, e já iniciou os trabalhos em Porangabuçu. O comandante foi apresentado oficialmente na sala de imprensa do Vovô e conduziu a primeira atividade em campo com o elenco.



O Tricolor do Pici encara o Águia de Marabá nesta quarta-feira, 26, no estádio Mangueirão, em Belém-PA, pelo jogo de volta da terceira rodada da Copa do Brasil. Na ida, o Leão venceu por 6 a 1.

