CBF divulga áudios do VAR em lance de possível pênalti para Náutico contra Cruzeiro

O Náutico perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0 nesta terça-feira, 25, e foi eliminado da Copa do Brasil. O clube pernambucano, entretanto, saiu na bronca com a arbitragem. Isso porque os alvirrubros pediram marcação de pênalti após entrada de Luciano Castán em Kayon no primeiro tempo enquanto o jogo ainda estava em 0 a 0. Em áudio divulgado pela CBF, o árbitro de vídeo entendeu que o contato foi fora da área.

“Vai, segue. O contato é claramente fora da área”, afirma o árbitro de vídeo. A decisão da comissão da arbitragem da CBF foi de que “após a checagem, o VAR percebe que a possível infração é fora da grande área, e não intervém”, informou a entidade.

O contato entre o jogador do Cruzeiro e o atacante do Náutico, é identificado, porém fora da área. Por isso, o VAR não fez a intervenção, já que só poderia chamar o árbitro principal quando há um “erro claro e manifesto” ou de um “incidente grave despercebido”. O árbitro da partida, Luiz Flávio de Oliveira, não marcou a falta fora da área e o lance seguiu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ex-Ceará, Richard Coelho se emociona após fazer gol da classificação do Cruzeiro

Advogado suíço desmente versão de Cuca: "Ele foi reconhecido pela vítima"

Conmebol confirma datas das finais de Libertadores e Sul-Americana de 2023

Após o duelo, o técnico Dado Cavalcanti, em entrevista coletiva, lamentou a penalidade não marcada e revelou que consultou o árbitro depois do jogo para questionar se o VAR estava funcionando normalmente. “Lamentar um pênalti depois de uma derrota soa como desculpa. Recebi a informação, mas não vi a imagem. Não sei o que aconteceu para que o árbitro não tenha sido chamado para visualizar o VAR. Falei com o Luiz Flávio após o jogo e ele disse que o VAR estava funcionando. Não sei se aconteceu, mas um pênalti poderia trazer uma vantagem. É um lance fatal e poderia transformar o jogo. Ir para o intervalo ganhando de 1 a 0 seria expressivo. Não entendi porque não chamaram o VAR”, disse.



Veja o vídeo:

Tags