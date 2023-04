Ex-Ceará, Richard Coelho se emociona após fazer gol da classificação do Cruzeiro

A Raposa contou com gols de William e Richard para reverter a vantagem do adversário após derrota por 1 a 0 em Recife e avançar às oitavas de final do torneio

Nesta terça-feira, o Cruzeiro venceu o Náutico por 2 a 0, no Estádio Independência, pela terceira fase da Copa do Brasil. A Raposa contou com gols de William e Richard para reverter a vantagem do adversário após derrota por 1 a 0 em Recife e avançar às oitavas de final do torneio.

O primeiro tento foi marcado por William, aos 9 minutos do segundo tempo. O camisa 11 balançou as redes aos 90 minutos e, aos prantos, ofereceu o gol e a vitória ao irmão, que faleceu em agosto de 2022, quando o jogador ainda atuava pelo Vovô.

O Cruzeiro volta a campo neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, para enfrenta o Red Bull Bragantino às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid. Já o Náutico joga novamente pela estreia na Série C do Brasileirão, na próxima terça-feira, contra o Manaus, às 16h, na Arena da Amazônia.

O Cruzeiro foi superior no início da partida e criou jogadas no campo de ataque, mas não conseguiu converter as chances em gol, um problema que vem sendo recorrente. Na primeira etapa, apenas três das 12 finalizações foram no alvo.

No segundo tempo, os comandados de Pepa aproveitaram as primeiras oportunidades. Aos oito minutos, Bruno Rodrigues recebeu na entrada da área, tabelou com Gilberto e cruzou rasteiro para William. A bola passou pela defesa do Náutico e o lateral finalizou com o gol aberto para marcar.

Apesar do domínio, o time mineiro teve, novamente, dificuldade no último toque para ampliar o placar. A decisão caminhava para as penalidades, mas, aos 44 minutos, William avançou pela direita e cruzou na medida para Richard Coelho cabecear no meio do gol e garantir a classificação.

