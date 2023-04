Conmebol confirma datas das finais de Libertadores e Sul-Americana de 2023

O Brasil tem sete equipes nesta edição do maior campeonato do continente. Já na Sula, o país tem como representantes América-MG, Botafogo, Goiás, Fortaleza, RB Bragantino, Santos e São Paulo

Entidade que regulamenta o futebol do continente, a Conmebol anunciou, nesta segunda-feira, 24, a confirmação das datas das finais das competições sul-americanas de 2023. A final da Libertadores irá acontecer no dia 4 de novembro, um sábado, no Maracanã.

Já a grande decisão da Copa Sul-Americana, por sua vez, ocorrerá uma semana antes, no dia 28 de outubro. A partida será disputada em Montevidéu, no Uruguai. O Fortaleza é o único representante cearense na competição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Conmebol divulgou o calendário completo de seu cronograma esportivo. O sorteio do mata-mata dos dois torneios será no dia 21 de julho. O restante da fase eliminatória das duas competições também terá cronograma idêntico, com exceção da decisão.

As oitavas de final serão disputadas em 2 e 9 de agosto; quartas, nos dias 23 e 30 do mesmo mês. As semifinais acontecem no dia 27 de setembro e 4 de outubro.

O Brasil está representado por sete equipes nesta edição da Libertadores. Palmeiras (campeão), Internacional, Fluminense, Corinthians, Athletico-PR e Atlético-MG se classificaram pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo completou o sexteto como campeão da Copa do Brasil e da própria Libertadores em 2022.

Na Sul-Americana, o país tem como representantes América-MG, Botafogo, Goiás, Fortaleza, RB Bragantino, Santos e São Paulo.

Tags