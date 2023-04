Com gol no fim, Internacional derrota o Flamengo pelo Brasileirão

Os gols da partida aconteceram no segundo tempo. O Flamengo abriu o placar com Gerson, mas viu o Internacional virar com dois gols de Maurício

Na manhã deste domingo,23, o Internacional venceu por 2 a 1 o Flamengo, no Beira Rio. Com o resultado, os rubro-negros seguem com três pontos no Campeonato Brasileiro. Já os gaúchos foram a quatro na classificação.

Os gols da partida aconteceram no segundo tempo. O Flamengo abriu o placar com Gerson, mas viu o Internacional virar com dois gols de Maurício.

Na próxima rodada, o Flamengo terá o clássico contra o Botafogo, no domingo, no Maracanã. No mesmo dia, o Internacional recebe o Goiás, no Beira-Rio.

O jogo

O Flamengo começou melhor a partida e teve a primeira chance aos seis minutos. Éverton Ribeiro cobrou falta na área e o goleiro Keiller espalmou para tirar o perigo. Já aos 16, os rubro-negros chegaram a balançar as redes, com Gabriel. No entanto, o gol foi anulado por impedimento no lance.

O Internacional só conseguiram criar sua primeira boa chance aos 21 minutos. Gustavo Campanharo chutou sobre o travessão. Só que depois do lance, o confronto caiu de rendimento.

O duelo continuou equilibrado, sem lances de perigo. Com isso, Internacional e Flamengo foram para o intervalo com o empate no placar.

No segundo tempo, a partida seguiu igual. O Flamengo teve boa chance aos 10 minutos, em cabeceio de Gabriel próximo ao gol. Já aos 17, os rubro-negros abriram o placar, com Gerson. O volante ficou com a bola e precisou finalizar duas vezes para mandar para a rede.

O Internacional não sentiu o revés e respondeu aos 21 minutos empatando a partida. Após boa troca de passes, Maurício recebeu a bola na área e tocou na saída de Santos.

Após o empate, o confronto voltou a ficar concentrado entre as intermediárias. Tanto Internacional quanto o Flamengo buscavam o ataque, mas não levavam perigo ao adversário.

Nos minutos finais, o jogo ganhou em emoção. O Flamengo desperdiçou chance com Gabriel e viu Matheus França mandar na trave. Só que aos 52 minutos, Maurício fez por cobertura para decretar a vitória do Internacional no Beira-Rio.

FICHA TÉCNICA



INTERNACIONAL-RS 2 X 1 FLAMENGO-RJ

Local: Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)



Data: Domingo, 23 de abril de 2023



Horário: 11h00 (horário de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti (SC-Fifa)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR-Fifa) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)



VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)



Cartões amarelos: Vitão, Maurício e Gustavo Campanharo (Internacional)



GOLS



INTERNACIONAL: Maurício, aos 21 e 52min do segundo tempo



FLAMENGO: Gerson, aos 17min do segundo tempo

INTER: Keiller, Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Gustavo Campanharo (Baralhas), Jhonny (De Pena) e Alan Patrick; Pedro Henrique (Maurício), Alemão (Luiz Adriano) e Wanderson (Jean Dias)



Técnico: Mano Menezes

FLAMENGO: Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira (Rodrigo Caio) e Ayrton Lucas; Arturo Vidal (Éverton Cebolinha), Thiago Maia, Gerson e Éverton Ribeiro (Éverton Ribeiro); Pedro (Marinho) e Gabriel Barbosa



Técnico: Jorge Sampaoli

