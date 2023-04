Esportes do POVO ao vivo: Ceará abre vantagem na final do Nordestão; Fortaleza encara San Lorenzo

A edição desta quinta-feira, 20, do programa Esportes do POVO, traz todos os detalhes da vitória do Ceará no jogo de ida da final da Copa do Nordeste. Traz ainda os detalhes do duelo do Fortaleza contra o San Lorenzo-ARG pela Copa Sul-Americana.

Na Arena Castelão lotada, o Vovô venceu o Sport por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, 19, pelo jogo de ida da final. Já o Tricolor do Pici entra em campo nesta quinta-feira, 20, às 19 horas, no estádio Pedro Bidegain, popularmente chamado de El Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.

Assista ao vivo o Esportes do POVO desta quinta-feira, 20, a partir das 11 horas:

