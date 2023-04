Defesa de Daniel Alves volta a pedir sua liberdade provisória

Advogados do jogador afirmam que ele "pode e quer se defender e não vai fugir do processo", segundo um comunicado divulgado nesta quinta-feira, 20

Os advogados do jogador brasileiro Daniel Alves, em prisão preventiva há três meses, voltaram a apresentar um recurso por sua liberdade provisória, dias depois de seu novo depoimento perante o juiz que investiga o suposto estupro pelo qual foi denunciado por uma mulher em Barcelona.

A defesa do jogador, cujo primeiro pedido de libertação pendente de julgamento já foi negado pelo Tribunal de Barcelona em fevereiro, afirma que ele "pode e quer se defender e não vai fugir do processo", segundo um comunicado divulgado nesta quinta-feira, 20.

Para seus advogados, que afirmam basear o seu pedido na apresentação de provas em vídeo que confrontam a história da denunciante, o "risco de fuga é impensável" e propõem a possibilidade de ser imposta uma fiança e a retirada dos seus dois passaportes (espanhol e brasileiro).

Dani Alves permanece em prisão provisória, comunicada e sem fiança desde 20 de janeiro, por um processo aberto por suposto crime de agressão sexual, que na Espanha inclui o estupro. Uma jovem o acusa de tê-la estuprado em um banheiro da área VIP de uma boate de Barcelona no final de dezembro.

A possibilidade de fuga foi justamente um dos motivos que o Tribunal de Barcelona alegou para negar seu primeiro pedido de liberdade.

Na ocasião, o tribunal tampouco aceitou outras medidas alternativas, como a retirada do passaporte, considerando que, caso ele viajasse para o Brasil, seria muito difícil processar sua entrega para a Espanha, uma vez que o país brasileiro não costuma extraditar seus cidadãos.

Este novo pedido, agora no Tribunal de Instrução, ocorre pouco depois do lateral ter reafirmado ao magistrado, na segunda-feira, que manteve relações sexuais consensuais com a denunciante, em comparecimento feito a pedido do próprio jogador.

Em seu primeiro depoimento, no dia de sua prisão, o jogador, que inicialmente negou conhecê-la, mudou várias vezes de versão e acabou admitindo que tiveram relações consensuais.

