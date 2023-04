Chapecoense e Sport defendem jogadores acusados de adulterarem resultados

Victor Ramos, defensor do time catarinense, e Igor Cariús, lateral do Rubro-Negro, são investigados na Operação Penalidade Máxima

Chapecoense e Sport emitiram notas, nesta terça-feira, 18, em defesa a seus jogadores que foram acusados de adulterarem resultados ano passado. Os atletas em questão são o zagueiro Victor Ramos, da Chape, e o lateral Igor Cariús, do Leão. A informação do possíveis alvos foi dada inicialmente pelo ge.

O “Operação Penalidade Máxima”, do Ministério Público de Goiás, iniciou nesta manhã uma nova investigação a fim de averiguar uma suspeita de manipulação de resultados em jogos da Série A de 2022. Em fevereiro, o caso já havia sido disparado na Série B.

Tanto a Chapecoense quanto o Sport divulgaram comunicados na mesma linha de argumentos. Eles dispuseram seus departamentos jurídicos para dar apoio e suporte a seus respectivos profissionais e declararam que estão aptos em “colaborar totalmente com as autoridades e oferecer informações necessárias na apuração e esclarecimento do caso”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira na íntegra as notas emitidas por cada clube:

Chapecoense

A Associação Chapecoense de Futebol vem a público a fim de reiterar o seu posicionamento totalmente contrário a qualquer tipo de situação que envolva a manipulação de resultados de jogos. O clube entende que tais condições são totalmente antidesportivas, ferindo os valores éticos e morais da modalidade.

A respeito da “Operação Penalidade Máxima” e do cumprimento do mandado relacionado à ela em Chapecó – envolvendo um jogador do clube – a agremiação alviverde reforça o seu apoio e, principalmente, a confiança na integridade profissional do atleta.

Por fim, tendo em vista as investigações, o clube destaca o seu compromisso em colaborar totalmente com as autoridades e oferecer todo o suporte e informações necessárias na apuração e esclarecimento do caso.

Sport

O Sport Club do Recife vem a público reforçar sua posição integralmente oposta a qualquer tipo de situação que envolva esquema ou manipulação de resultados de partidas de quaisquer esportes. Tais condutas antidesportivas ferem princípios básicos e inegociáveis ao Clube, como a ética e moral, portanto, não condizentes com a história do Sport.

Diante disso, no que tange à operação "Penalidade Máxima", que cumpre mandados em estados pelo Brasil por conta de resultados da Série A de 2022 e envolve um atleta do atual elenco rubro-negro, o Clube aproveita para destacar total confiança e apoio à postura e à integridade do profissional, que tem conduta exemplar no dia a dia, e dispõe o departamento jurídico ao jogador para suporte de qualquer necessidade.

O Sport também coloca-se à disposição das autoridades para colaborar no que diz respeito à investigação e acompanha atentamente o desenrolar da operação.

Tags