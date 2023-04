Comissão de Arbitragem vê "saldo positivo" na primeira rodada do Brasileirão

A Comissão de Arbitragem da CBF fez um balanço da primeira rodada do Campeonato Brasileiro e avaliou como "positiva" a atuação dos árbitros. Wilson Seneme, presidente da comissão, comentou a análise feita e apontou uma evolução na implementação dos acréscimos e na questão disciplinar da partida.

“Havia uma expectativa da Comissão de Arbitragem de ver a reação e de como seriam (na prática) as implementações, os novos conceitos e interpretações que os árbitros receberam ao longo da pré-temporada. O saldo foi bastante positivo”, comentou Seneme.

Em campo, os árbitros foram mais rigorosos com reclamações por parte de jogadores e membros da comissão técnica em lances de revisão do VAR. Também foi notada uma extensão no tempo de acréscimo dado em campo, com o intuito de compensar grande parte das pausas e obedecer a definição da Fifa de ter, no mínimo, 60 minutos de bola rolando por partida.

“É importante lembrar que todo esse trabalho é em função das recomendações e instruções que vêm da Fifa e que a CBF e a Comissão de Arbitragem colocam em prática. A gente tinha a expectativa de como isso seria absorvido pelos clubes, a quem alimentamos com palestras ao longo das últimas semanas. Também já havíamos apresentado esse material que seria aplicado pelos árbitros aos presidentes dos clubes quando do Conselho Técnico da Série A”, afirmou Seneme.

O presidente da comissão também destacou o apoio e a contribuição dos times neste momento de mudanças e implementações nas regras do futebol brasileiro.

“Não posso deixar de elogiar os clubes, que estão contribuindo para levarmos adiante nosso propósito de criar um ambiente em que a preocupação seja exclusivamente a de proteger o futebol, de proteção ao jogo de futebol”, destacou.

