Rival do Ceará no Nordestão, Sport bate Retrô e abre vantagem na final do Estadual

Rubro-Negro vence por 2 a 1, com gols de Fabinho e Vagner Love, e sai na frente na decisão do Campeonato Pernambucano. Duelo de ida da Copa do Nordeste será na quarta-feira, 19

Neste sábado, 15, o Sport bateu o Retrô por 2 a 1, em partida de ida da final do Campeonato Pernambucano, ocorrida na Arena de Pernambuco. Fabinho e Vagner Love marcaram para o Leão da Ilha, enquanto Jonas descontou para os donos da casa.

Com o resultado, o Retrô terá de vencer a partida de volta por dois gols de diferença para decidir o Pernambucano nos 90 minutos faltantes. Caso vença por apenas um gol de diferença, a decisão vai para as penalidades.

O Sport vai em busca de seu 43º título do Pernambucano. O Retrô, por sua vez, tenta a sua primeira taça na competição. Antes do duelo de volta do Pernambucano, o Sport tem outra decisão pela frente. Trata-se do jogo de ida da final da Copa do Nordeste que a equipe disputa contra o Ceará na próxima quarta-feira, 19, às 21h30min (de Brasília), na Arena Castelão.

Do outro lado, o Retrô terá a semana cheia para se preparar para o segundo jogo da decisão do Estadual, que acontece no próximo sábado, 22, às 16h30min, na Ilha do Retiro.

O jogo

Aos três minutos, Vagner Love recebeu cruzamento de Jorginho e cabeceou. A finalização, entretanto, foi por cima do gol. Aos sete, em passe errado do goleiro Jean, Jorginho roubou a bola e passou para Juba que devolveu. Jorginho driblou o goleiro do Retrô e chutou, mas Guilherme Paraíba mandou para escanteio. Na cobrança, Juba cruzou para Sabino cabecear na trave.

Aos 16, Love recebeu de Jorginho e marcou para os visitantes. O atacante ex-Palmeiras, Flamengo e Corinthians, porém, estava impedido. Dessa forma, o tento foi anulado. Aos 40 minutos, Jorginho cruzou para Vagner Love, que cabeceou para defesa de Jean. O arqueiro deu rebote e Fabinho aproveitou, abrindo o placar para o Sport.

Já nos acréscimos da primeira etapa, Jonas chutou no canto do gol, sem chances para Renan, deixando tudo igual na Arena de Pernambuco.

No segundo tempo, aos seis minutos, Radsley cobrou falta à meia altura e quase virou o jogo para o Retrô. Renan, contudo, se recuperou no lance e fez bela defesa. Aos 11, o Sport respondeu com Jorginho que chutou cruzado e rasteiro, mas a bola foi para fora.

Aos 36, Facundo Labandeira, que entrou no segundo tempo, cruzou para a área. Jean, contudo, desviou a bola e evitou que Juba, que estava livre na área, marcasse o segundo do Sport. Aos 43, Love roubou a bola na área e chutou para defesa de Jean. No rebote, Jorginho chutou rente à trave, mas para fora.

Já nos acréscimos, Felipinho fez boa jogada individual, chutou e a bola sobrou para Vagner Love dar números finais à partida, sacramentando a vantagem do Sport.

